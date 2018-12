Für erstklassige, professionelle Fotografie und Bildbearbeitung gibt es seit Herbst 2018 eine neue Adresse in Mödling.“BESTSHOT Photography“ - Ihr Fotostudio für Portrait & Businessfotografie. „In meiner langen Berufslaufbahn, in der ich über 25 Jahre für verschiedene Fotostudios gearbeitet habe, wurde ich von begeisterten Kunden immer wieder angesprochen, doch ein eigenes Fotostudio zu gründen. Diesen Schritt habe ich nun endlich gesetzt - Ich genieße den Gestaltungsspielraum Kundenvorstellungen in Verbindung mit meinen eigenen Ideen und Know-how umzusetzen. Mein Ziel ist es BESTSHOT´s zu schaffen“, so Raphaela Tod.

Zu finden ist die erfahrene Meisterfotografin und Unternehmerin in Mödling, in der Guntramsdorferstraße 103 im Sol4 Officespace gleich neben dem Wifi Mödling. Dort verwirklicht sie mit modernster Technik die vielfältigen Wünsche ihrer Kunden - sei es bei Portrait-, Bewerbungs- oder Familienfotos bis hin zu Businessfotos und Imagefotografie. Die gute Erreichbarkeit des Fotostudios liegt Raphaela Tod am Herzen, für Gratis-Kundenparkplätze ist daher gesorgt! Das Motto der Meisterfotografin: Fotos zu schaffen die begeistern! Für Anfragen und zur Terminvereinbarung steht Ihnen die Gründerin telefonisch zur Verfügung!

Mehr Infos:

Kontakt Raphaela Tod: 0650/6701974

www.bestshot.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats