Sabine Dogo Brandner ist Kosmetikproduzentin aus dem südlichen Waldviertel. Die erfolgreich am Markt etablierte und selbstentwickelte Kosmetiklinie: Seelenbalsam® entstammt der langjährigen Erfahrung als Masseurin und der Wiederaufnahme alter Rezepturen Naturheilkundiger.

Schwerpunkt dieser innovativen Frischekosmetik ist es auf unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen von Hautprofilen reagieren zu können und einem revolutionären Verpackungskonzept mit bis zu 99,9% recycelbarem Material zu leben und umzusetzen. Alle Cremen und Bodylotions werden im persönlichen Gespräch evaluiert.

Eine frische Zubereitung ist immer garantiert. „Es ist großartig seine eigene Creme zu verwenden, und genau zu wissen, welche Inhaltsstoffe eingesetzt wurden,“ so das Credo vieler zufriedener AnwenderInnen. Auch bei der Lohnproduktion unterstützen und begleiten wir unsere Kunden von der Idee bis zur Herstellung des Kosmetikproduktes. „Wir erledigen alle notwendigen Zertifizierungen, Sicherheitsbewertungen und Anmeldungen“, so Sabine Brandner. In einer der modernsten Manufakturen des Landes wird alles von Hand hergestellt - egal ob Seife bis Bioparfum oder exklusive individuelle Firmenwerbegeschenke. Die verantwortungsvolle Produktion kann sich auch international sehen lassen! Wir erreichen hygienische Topstandards und unvergleichliche Haltbarkeiten ohne Konservierungsmittel.

