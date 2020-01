„Bereits als Teenager kamen andere gerne zu mir, weil man mit mir so gut reden kann. Um meiner Liebe an der Arbeit mit Menschen, mehr Sinnhaftigkeit zu verleihen, startete ich meine Ausbildung zur Dipl. Lerntrainerin und Dipl. Familiencoach. Meine Firma ,Andrea & Du/Familie.Leben.Lernen‘ habe ich zuerst nebenberuflich gestartet. 2018 absolvierte ich meine Ausbildung zur Psychosozialen Beraterin mit Diplom. Seitdem gehe ich meiner Berufung mit viel Freude nach. Lebensverändernde Krisen lösen innerhalb der Familie Hilflosigkeit, Überforderung und Ohnmachtsgefühl aus. In jeder Lebensphase ist es hilfreich, sich Unterstützung von außen zu holen! Ich biete im Bereich Familienberatung, Kinder- Jugendberatung sowie Lerntraining Unterstützung an.

Meine Themenschwerpunkte sind Erziehung · Konflikte · Schulprobleme · Pubertät · Mobbing · Patchwork Familien · Verlust · Blockaden. Im Lerntraining entwickle ich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ihre persönliche Lernstrategie. Ich arbeite nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Hirnforschung. Von Langenlois aus bin ich mobil tätig und komme zu den Familien nach Hause. Termine sind flexibel vereinbar.

Mehr Infos:

Kontakt: 0677 / 616 09 106

www.fürdieganze.family

andrea.unti@gmail.com

