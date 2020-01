„Darf ich mich vorstellen: Ich bin Mutter von 2 lebhaften, süßen Kindern, verheiratet, ich liebe die Natur und bin sehr tierlieb. Ich durfte in den letzten Jahren viele Ausbildungen genießen und habe dadurch meine Leidenschaft gefunden. Gerne unterstütze ich Sie mit einer Pranic-Energy-Healing Anwendung, Ätherischen Ölen & JuicePlus-Produkten, Kabbala, Tarot-Kartenlegung und/oder Pendeln. Ich freue mich darauf, viel positive Energie in Ihr Leben zu bringen!

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit Networking zu betreiben und interessante Geschäftskontakte zu knüpfen!

