Nach intensiver Ausbildung und viel Praxis in der biXpack Zentrale, hat Jennifer Süssner im B17 Logistikcenter in der Brown Boveri Str. 8, Stiege 1/33, Ihr eigenes biXpack Studio eröffnet. biXpack bedeutet zeiteffizientes, wirkungsvolles Training! Mit nur 20 Minuten Zeitaufwand für Ihr Training erreichen Sie die Ziele, die Sie sich gemeinsam mit Ihrem Trainingsexperten setzen und das OHNE Schweiß, OHNE Gelenke und das Herzkreislaufsystem zu belasten! Wir wissen ja… Fitnesstraining ist mühsam, anstrengend, benötigt viel Zeit und die Ergebnisse sind dann doch nicht so, wie erwartet. Im biXpack Studio ist das anders. Jennifer unterstützt Sie mit der derzeit modernsten verfügbaren Trainingstechnologie.

„Zu mir kann jeder trainieren kommen“, so Jennifer, „wirklich jeder. Ob Hausfrau oder Bürohengst, ob Spitzensportler oder Sportmuffel, ob jung oder alt, übergewichtig oder gut trainiert. biXpack Training ist derart einfach, dass wirklich jeder trainieren kann. Wenn Sie Gewicht abnehmen, oder einen Sixpack antrainieren wollen, wenn Sie Kreuzschmerzen haben oder wenn Sie keine Zeit haben um 2 Stunden an Trainingsgeräten zu schwitzen, dann sind Sie bei mir richtig. Fit sein ist wichtig!

Ich lade Sie zu einem kostenlosen Training ein – machen Sie sich selbst ein Bild“, freut sich Jennifer Süssner über Interessierte.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676-9562134

jennifer.suessner@bixpack.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at