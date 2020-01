„Von Kindheit an haben es mir zwei Werkstoffe angetan, die unterschiedlicher nicht sein konnten: Holz und Metall. Bereits als Lehrling fertigte ich „Ausbeul-Werkzeuge für Blechblasinstrumente“ aus Stahl, Messing, Holz und Filz auf einer Drehbank. 2016 gründete ich JoFi’s Kreativ-Manufaktur e.U.. Seither entstehen in JoFi’s Werkstatt Unikate aus verschiedensten, vorwiegend heimischen, Edelhölzern.

Egal ob Pfeffer, Salz, Kümmel, Muskat, Chili oder getrocknete Schwammerl - in JoFi‘s Gewürzmühlen wird alles klein und fein. Für meine händisch gefertigten, nachfüllbaren Edelholz-Gewürzmühlen werden ausschließlich Premium-Mahlwerke aus gehärtetem Stahl oder Keramik aus Europa verwendet. Der Oberflächenschutz erfolgt mit Schellack, Wachs, Holzbutter und natürlichen Holzölen. Holzabschnitte aus der Mühlen-Erzeugung werden Rohstoff für Deko-Objekte, Schmuck oder Schreibgeräte.

Die Holzspäne aus der Produktion werden gesiebt und als Schutz der Mühlen in der Kartonverpackung verwendet. Individuelle Lösungen für ein Einzelstück werden auf Wunsch gefertigt: Mitplanen, mitgestalten am Design und am Entstehungsprozess teilhaben. JoFi’s Kreativ-Manufaktur e.U. steht für regionales, kreatives und nachhaltiges Kunst-Handwerk.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.jofi-kreativ.at

