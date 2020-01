„Ich lernte diesen Aufgabenbereich aber sehr schnell zu lieben. Das Arbeiten im Freien, der Umgang mit unterschiedlichsten Materialien und Kunden faszinierte mich immer mehr, so dass ich beschloss, die Gärtnerlehre anzutreten, die ich 2013 mit dem Gesellenbrief beendete/abschloss. 2018 absolvierte ich erfolgreich die letzte Prüfung zum Gärtnermeister, worauf ich mit Anfang November 2019 meine Firma in Enzersdorf an der Fischa gründete. Ich biete in dem Bereich Garten alles an. Angefangen mit einer - mit dem Kunden überdachten - Gesamtplanung, dem Erstellen des Kostenvoranschlages und der fachmännischen Durchführung der Arbeiten: Service Tätigkeiten ( Schnitt-, Instandhaltungs-, sowie Mäh- und Reinigungsarbeiten), Neu- und Umgestaltungen, Bewässerungsanlagen Ein- und Umbau, das Einbauen von Rasenrobotern sowie Teichreinigungen und Umbauten, Wegebau genauso wie die Errichtung von Terrassen sind natürlich auch in meinem Repertoire, um nur einige Beispiele zu nennen“, so Markus Winkelmayer.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ.

