Das Interesse daran hat er von seinem Vater geerbt, der ihn schon seit früher Kindheit mit Basteleien am PC gefördert hat. Nach erfolgreichen Abschlüssen der HTL Wr. Neustadt und des Bereichs Mobile Computing an der FH Hagenberg, suchte er nach neuen Herausforderungen.

„Eine Anstellung in einem Unternehmen kam für mich nicht in Frage, denn ich wollte eigene Wege gehen und die Branche der Softwareentwicklung nachhaltig mitbestimmen.“ Aus diesem Grund wagte er Juni dieses Jahres den Schritt in die Selbstständigkeit. Patrick Heuberger gründete die Firma SpicyB-IT mit Sitz am Flugfeldgürtel in Wiener Neustadt, die Leistungen im Bereich Projekt Management, Software Entwicklung, Data Science und UI/UX Design anbietet.

Unterstützt wird er dabei von der Designagentur Pixit Design Gmbh, der Marketingagentur NDA GmbH und dem Experten für Webdesign echoplus. „Ob innovativer Webshop oder maßgeschneiderte Software, wir finden immer die optimale Lösung für jedes Projekt. Wir streben stets nach dem Besten für unsere Kunden und gehen dabei auch neue Wege. Im Fokus unserer Arbeit steht die genaue und planmäßige Umsetzung, sowie die performante Realisierung mit modernster Technologie und innovativen UI/UX.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0660/ 407 36 93

www.spicyb.it

office@spicyb.it

