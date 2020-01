Styling und Makeup der Stars kannst du jetzt auch für dich entdecken! Stellst du dir die Fragen: Welches Makeup passt zu mir? Wie trage ich es auf? Hält es den ganzen Tag? Wie bringe ich meine Augen zum Strahlen? Aufwachen, Aufstehen, Gutaussehen und ready-to-go klingt für dich wie eine Hollywood-Illusion? s.m.u.s macht’s jetzt möglich!

Ich bin Sabrina Sitz. In meiner Styling Box by Andrea Lehner lege ich besonderen Wert auf deine natürliche Schönheit. Per Wimpernlifting optimiere ich deine Wimpern, für einen wunderschönen Augenaufschlag. Mit der perfektionierten Augenbraue wird dein Gesicht akzentuiert. Das Face Styling wird speziell auf deine Bedürfnisse abgestimmt und mit dem Hair- und Nail-Styling bist du ready-to-go!

Genieße die professionelle Make-up-Beratung in meinem Studio. In angenehmer Atmosphäre kannst du in Ruhe das hochwertige Make-up testen. Meine Produkte sind dermatologisch getestet, tierversuchsfrei und werden von meinen Partnern umweltbewusst und nachhaltig produziert. In meiner Styling Makeup-School kannst du dich zum Profi Visagist und Makeup Artist ausbilden lassen. Starte deine Karriere und arbeite auf Filmsets, Events und mit Fotografen. Der Platz vor dem Spiegel ist in der Private Styling Time speziell für dich reserviert, wo du lernst dein typgerechtes Makeup aufzutragen.

Kontakt: www.smus-makeup.at

office@smus-makeup.at

Info: www.riz-up.at