„Daher beschloss ich mir ein zweites Standbein als Hundetrainerin aufzubauen und habe die Ausbildung zur diplomierten Verhaltensberaterin für Hunde begonnen und 2018 abgeschlossen. Während dieser Ausbildung habe ich einen besonderen Hund kennengelernt, der mich durch meine Ausbildungszeit und bis heute begleitet. Parsley ist ein 5-jähriger Labrador- Rüde, den ich sehr ins Herz geschlossen habe.

Für mobiles Hundetraining habe ich mich entschieden, weil Hunde sich zu Hause oft anders verhalten als auf der Hundewiese, in Hundeschulen oder beim Spaziergang. Es treten oft Probleme auf, die auch nur zu Hause trainiert werden können, wie z.B. Dein Hund bleibt nicht gern alleine, er zerstört alles, verbellt BesucherInnen oder kommt einfach nicht zur Ruhe. Viele Hunde sind aufgrund ihrer Vorgeschichte oder Rasse auch nicht gern in Hundeschulen gesehen. Auch für diese Hunde biete ich ein individuell angepasstes Training an.

Ich helfe auch gerne bei weiteren Themen wie z. B. Grundgehorsam, Leinenführigkeit, Stressmanagement, Rückruf, ein neues Haustier oder Kind kommt in die Familie, dein Hund frisst alles, was er beim Spaziergang findet und noch mehr. Melde dich bei mir und ich komme zu dir nach Hause, wo wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/5251075

www.pfotenlieb.at

office@pfotenlieb.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at