Die Freude mit Menschen zu Arbeiten und die Lust am Gestalten mit Holz verbinden sich für Thomas Hitzenhammer in der Vermittlung von tischlerischen Fertigkeiten und Techniken sowie der Unterstützung von Menschen, die ein handwerkliches Projekt selbst umsetzen wollen. Neben seiner professionellen Ausbildung und persönlichen Begeisterung für das Handwerk sind der sozialpädagogische Hintergrund und die mehrjährige Erfahrung im Bereich der Erwachsenenbildung die besten Voraussetzungen für dieses Vorhaben.

„In meinen Kursen kann der Umgang mit Handwerkzeugen des Tischlers erprobt, gelernt und verfeinert werden. Klassische sowie moderne Verbindungen, das fachgerechte bearbeiten, verleimen und oberflächenbehandeln von Holz werden vermittelt. Zudem können individuelle Projekte mit fachmännischer Begleitung in einer professionellen Werkstatt umgesetzt werden.

Das Projekt „Dorfplatz St. Andrä-Wördern“ (Josef-Karner-Platz 1 in 3423 St. Andrä-Wördern) in der Nähe Wiens bietet somit ein optimales Umfeld für das „Holzatelier“ in dem meine Kurse und Projekte umgesetzt werden. Bei der Vorbereitung zu meiner Gründung war das Angebot (Beratungen sowie Seminare) von riz-up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs sehr hilfreich“, erzählt Thomas Hitzenhammer.

Mehr Infos:

Kontakt: www.das-holzatelier.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at