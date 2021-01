Sie kennen diese Abkürzung als Gütesiegel für edle Spirituosen? Barbara Stangl, Gründerin der ersten deutschsprachigen Online-Schule für Senioren, hat diese Auszeichnung zum Namen für ihr NÖ-Start-up gemacht: Die Very Special Old People School hat Anfang September ihre virtuellen Tore geöffnet.

In die Schule kommt, wem bewusst ist, dass tägliches Lernen und sich sozial mit anderen vernetzen DER Schlüssel ist, um im Alter eventuell nicht an Alzheimer oder Demenz zu erkranken! In der Schule bleibt, wer beim gratis Schnuppern entdeckt, dass es in dieser Schule lustig zugeht und es nur Freiwilligkeit gibt.

„Man trifft immer wieder auf die gleichen SchulkollegINNen und freut sich jedes Mal aufs Wiedersehen!“, „Ich wähle mir aus den 25 Live-Unterrichtsstunden nur die Fächer aus, die mich interessieren, und, wenn ich keine Zeit habe, schau ich mir in Ruhe alles in der Videothek an.“ „Probieren ohne Angst und dieses gehirn-gerechte Lernen nach Vera F. Birkenbihl bringt so viel Neues ins Leben hinein!“ So lauten die Aussagen der SchülerInnen.

Eine große Vision. Eine Herzensaufgabe. Das ist die Very Special Old People School.

Mehr Infos:

Kontakt: www.vsop.school

0664/9184558

