„Seit Beginn meines Studiums durfte ich schon an zahlreichen Projekten arbeiten und dadurch Erfahrung sammeln, so konnte ich mich auf die Gründung optimal vorbereiten. Ich verwandle Innenräume zu einer einzigartigen Atmosphäre. Dazu verwende ich moderne Computerprogramme, Skizzen und Materialien, um den Entwurf, meinen Auftraggeber und Auftraggeberinnen möglichst realistisch vor Augen zu führen. Bei der Umsetzung können die Kunden dann selbst entscheiden, ob Sie sich an die Firmen ihres Vertrauens wenden oder ob ich diese für sie organisieren soll.

Der Vorteil ist, dass ich nicht an eine Tischlerei gebunden bin, sondern beratschlage mich mit den Kunden, welche am besten für sie in Frage kommen würde. Es ist auch schon vorgekommen, dass der Auftraggeber Tischler war und die Möbel selbst baute. Mein Firmenmotto ist: Gehe immer mit voller Leidenschaft, Hingabe und Spaß an die Arbeit dann kannst du dir sicher sein, dass die Kunden zufrieden sind.

