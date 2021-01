Daher ließ sie sich vor drei Jahren zum Systemischen Coach für Neue Autorität ausbilden. „Oft haben sich Situationen in Familien, Schulen oder Kindergärten so entwickelt, dass Kinder oder Jugendliche die Regeln bestimmen, sie für ihre Eltern emotional nur mehr schwer erreichbar sind und Eltern kaum mehr Einfluss auf das Verhalten ihrer Kinder haben. Mein Ziel ist es, Eltern und Pädagoginnen so zu stärken, dass sie ihre Aufgaben wirkungsvoll ausüben und in herausfordernden Zeiten handlungsfähig bleiben können.

Folgende Faktoren sind in der Beratung wichtig: Beziehungen stärken, Gemeinschaft fördern, Halt und Orientierung geben, Eskalationen vermeiden, Widerstand leisten, Bündnisse schließen, zuversichtlich bleiben.

Vor einem Jahr beschloss ich, mich als Elterncoach selbständig zu machen. Von der ersten Idee bis zum heutigen Tag steht mir dabei die riz up Gründeragentur unterstützend zur Seite. Ich durfte als Gründerin „Unterstützung in herausfordernden Zeiten“ selbst erleben - jetzt biete ich es für Sie an: Ich freue mich auf Ihren Anruf!“

Mehr Infos:

Kontakt: www.barbara-modre.at

0664 28 18 123

