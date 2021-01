Mein Name ist Petra Pasch, ich bin seit 16 Jahren als Fußpflegerin tätig. Vor 6 Jahren bestand ich meine Befähigungsprüfung in der Fußpflege.

Die letzten Jahre arbeitete ich in einem Kosmetik- und Fußpflegebetrieb in Eggenburg. Nachdem mein Mann und ich drei wundervolle Kinder haben und ich schon länger den Wunsch hege, mein eigenes Geschäft in der Nähe unseres Wohnortes zu führen, habe ich mich nun dazu entschlossen dies auch umzusetzen. Daher möchte ich für Kunden/Kundinnen, die eine Fußpflege oder auch Maniküre in Anspruch nehmen wollen, mobil zur Verfügung stehen. Ich arbeite sehr genau, ordentlich und gewissenhaft. Ich biete meinen Kundinnen und Kunden nicht nur schöne und gepflegte Hände und Füße an, sondern kann auch Abhilfe bei eingewachsenen Nägeln oder Problemen mit Hühneraugen schaffen.

Weitere meiner Dienstleistungen sind: BS-Klebespange für Problemnägel, Druckentlastungen bei Hühneraugen, Behandlung von Diabetikern, hochwertige Pflegeprodukte. In meinem Firmenlogo findet man eine Lilie – sie ist die Königin der Blumen – denn für mich gilt „der Kunde ist König“.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/7886989

