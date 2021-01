2019 entschieden wir uns unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wie es der Zufall wollte, wurde uns dann in Ebenthal – meinem Heimatort - das Lokal „zu den 4 Linden“ angeboten. Nach gründlicher Vorbereitung – mit Hilfe der riz up Gründeragentur - eröffneten wir voller Stolz am 24.07.2020 in der Kellergasse 1 unser Cafe/Bar HOLZBOCK.

Was gibt es alles bei uns? Weine aus Ebenthal, Bier aus Zwettl, Java Kaffee, sehr gute Spirituosen (Freihof), Kinder Cocktails und Cocktails für Erwachsene und natürlich haben wir auch etwas für den kleinen Hunger. Wir bieten verschiedenste Toastvariationen wie zum Beispiel Schinken Käse Toast mit Spiegelei an.

Unser legendärer Hühnerfilet Toast mit Currysauce war bis zum Lockdown der Renner. Bei uns gibt es jede Woche 2-3 Spezialtoasts – am besten ihr macht euch auf unserer Facebookseite, Instragram oder eigenen Homepage ein Bild über unser momentanes Angebot. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und ich hoffe wir sehen uns bald mal im Cafe/Bar HOLZBOCK.

Mehr Infos:

Kontakt: www.cafe-holzbock.at

