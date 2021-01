Mein Name ist Sophia Morales. Ich habe einen Fachabschluss in Damenschneiderei, bin Farb- und Stilberaterin, Visagistin, Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung und Wimpernstylistin. Meine Vision ist es, Frauen durch ein Bewusstmachen ihrer ureigenen Schönheit zu mehr Selbstvertrauen und Stärke zu verhelfen.

Der Fokus liegt auf der Individualität und Einzigartigkeit jeden Gesichts, welches wie eine unentdeckte Leinwand durch gekonnte Pinselstriche nur darauf wartet, sich zu voller Schönheit zu entfalten. Ich gebe meinen Kundinnen meine zu jeder Zeit volle Aufmerksamkeit. Sei es am schönsten Tag des Lebens mit einem perfekten Brautstyling, auf Wunsch auch vor Ort, einem aufregenden Abend Make-Up, einem experimentellen Foto und Bühnenstyling oder einer ganz persönlichen Typberatung zum frischen Look für jeden Tag.

Die Augen sind die Fenster der Seele. Ein natürlicher Mascara Look, durch professionelle 1:1 Wimpernverlängerung, bringt jede Frau, zum Strahlen und lässt das gesamte Gesicht frischer wirken.

Wenn sich meine Kundinnen mit genau diesem Strahlen von mir verabschieden, ist das für mich eine wahre Bereicherung und Bestätigung meiner Herzensarbeit!

Mehr Infos:

Kontakt: sophiamorales.at,

office@sophiamorales.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!