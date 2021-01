Beide arbeiteten zuletzt bereits in einem bekannten italienischen Lokal in St. Pölten und verwirklichten sich nunmehr ihren langjährigen Traum vom eigenen Lokal. Fabrizio Di Filippo, seit 17 Jahren ambitionierter Pizzakoch, wurde vor kurzem vom Falstaff für seine Pizza ausgezeichnet: „In unserem Original-Italienischen Restaurant inkl. Pizzeria mit Bar-Ambiente finden Liebhaber der italienischen Küche alles was sie suchen. Von italienischen Menus, Pasta und Pizzen bis hin zum Business Lunch. Wir verwenden biologische Naturprodukte, extra Sauerteige für die Pizza und eine erlesene Auswahl an Fleisch und Fisch.

Unsere Kunden begeistern wir mit der ausgezeichneten Qualität unserer Speisen, unserem Service sowie dem gemütlichen italienischen Ambiente. Zusätzlich zu den Speisen bieten wir eine große Auswahl an Bieren und Weinen an. In der derzeitigen Situation bieten wir natürlich auch ein Liefer- und Abholservice für all unsere Speisen an. Neben dem Restaurant stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 8121041

FB: Ristorante Fuoco

