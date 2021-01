Die Mutter von zwei Kindern kann auf fast zwanzig Jahre berufliche Erfahrung im Bereich technische Dienstleistungen und Gesundheitswesen aufbauen. Sie hat ihren Traum von einem Van wahrgemacht und nutzt diesen jetzt als mobiles Büro. Von Katzelsdorf aus ist sie in ganz Österreich für ihre Kunden unterwegs. Als leidenschaftliche Bergsteigerin und MTB Fahrerin sitzt sie dann bisweilen mit ihrem Laptop am Fuße eines Berges und arbeitet am Wochenende mit fantastischer Aussicht.

„Ich begleite meine Kunden wie ein Tourguide in den Bergen“, beschreibt Elisabeth Tucek ihre ganzheitliche Rundumbetreuung für KMUs. Lebbare Managementsysteme in den Ausprägungen Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001), Arbeitssicherheit (ISO 45001), Facility Management (ISO 41001) und Medizintechnik (ISO 13485) für eine Zertifizierung werden von ihr geboten. Das Ziel ist die Etablierung einer nachhaltigen und stabilen Unternehmensführung und –steuerung.

Zukunftstaugliche Steuerung geht nur mit hoch flexiblen und schlanken Managementsystemen - „Next Generation Qualitätsmanagement“ wird von Tucek gelebt.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/400 99 66

office@et-consulting.at

