Michaela Bischof selbst ernährt sich seit Jahren LowCarb und ist so immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen die richtigen Zutaten zu finden. „LowCarb kommt aus dem Englischen, Low für wenig und Carb ist die Abkürzung für Carbohydrats = Kohlenhydrate. Dies bedeutet, die Kohlenhydrate werden reduziert, welche in unserem Körper zu Zucker umgewandelt werden.

Diese Ernährungsform ist sehr beliebt bei Sportlern oder Personen mit dem Wunsch nach Gewichtsreduktion. Im Gespräch mit Freunden fiel mir auf, dass viele Menschen die Ernährungsumstellung nicht durchhalten konnten und wollten, da es zu viel Zeit in Anspruch nimmt alle Zutaten aus den verschiedensten Geschäften zusammen zu tragen. Daher habe ich nach einem Weg gesucht die Kohlenhydratarme Ernährung zugänglicher zu machen und alle meine Rezepte zusammengetragen und die erste LowCarb Kochbox in Österreich kreiert.

Gesunde, leckere, kohlenhydratarme Rezepte, plus die dazu passenden Zutaten, können direkt über unsere Webseite www.simply-lowcarb.at bestellt werden“, so die Gründerin über ihre Geschäftsidee. Das Liefergebiet umfasst derzeit Wien und Niederösterreich. Michaela Bischof ist immer auf der Suche nach neuen Ideen und Herausforderungen, daher gibt es seit kurzem auch den LowCarb Onlineshop, in dem Backartikel, Snacks, Getränke und vieles mehr bestellt werden kann.

