Nach seinem Lehrabschluss als Elektrotechniker und Gebäudetechniker hat Herbert Schleritzko diverse Zertifikate in der Brandmeldetechnik, Gebäudetechnik und Alarmanlagentechnik erlangt. Durch seine jahrelange Arbeit in einem Elektro-Unternehmen, wo er auch als Partieführer tätig war, konnte er viel Erfahrung sammeln. Zu seinen Aufgabenbereichen zählten alle Bereiche der Elektrotechnik sowie die Störungsbehebung.

„Nachdem ich mich in meiner Tätigkeit als Angestellter irgendwann nicht mehr wohlfühlte, strebte ich die Gründung eines eigenen Unternehmens an. Im November schloss ich die Befähigungsprüfung der Elektrotechnik positiv ab. Ein weiteres Ziel auf meinem Weg zur Selbstständigkeit war die Unternehmerprüfung. Mit Beleuchtungen beschäftige ich mich wahnsinnig gerne. Es macht mir Freude, wenn mir Kunden beleuchtungstechnische Fragen stellen. Mit meinem Motto ,Es ist wunderbar, wenn Ideen Wirklichkeit werden‘, möchte ich vor allem Menschen ansprechen, die nicht das nötige Geld besitzen, um sich beim Hausbauen alle Firmen zu leisten. Daher biete ich an, erst dort mit meiner Arbeit zu beginnen, wo der Kunde selbst nicht mehr weiterkommt. Zum Beispiel nach Stemmarbeiten im Haus oder diversen Vorarbeiten. Als Einzelunternehmer möchte ich gute Produkte verkaufen, auf Qualität achten und faire Preise bieten“, so Schleritzko.

Kontakt: office@elektro-hoerb.at

