King & Queen Pictures KG von Sarah Zeitlinger und Florian Heinrich gegründet ist ein mobiles Fotostudio. Von Scheibbs über Salzburg bis Thailand, kein Ort ist ihnen zu weit. „Ihr bekommt eure bearbeiteten Bilder binnen 10 Werktagen via passwortgeschützter Onlinegalerie. Mehr als nur ein Foto! Grafik, Design, Visitenkarten, Aufgaben für Hochzeitsgäste, Canvas & Plakate. Als Werbeagentur haben wir auch die Freude, nicht nur eure Bilder zu schießen, sondern euch auch bei den Einladungen, Dankes-, Menü-, Namenskärtchen etc. zu unterstützen, aber auch eine Fotobox für eure Events steht bereit“, so Zeitlinger.

Wer steht hinter K&Q Pictures? „Wir, das sind Sarah & Florian. Seit 4 Jahren teilen wir uns ein Leben, ein Haus & die Leidenschaft Momente & Emotionen einzufangen. Auch unser kleiner Lehrlings-Hund Louie ist meist dabei & als Animateur gern gesehen. K&Q Pictures KG ist für uns mehr als nur ein Job. Es ist unser Traumprojekt, das noch lange nicht am Ziel ist.

Dynamisch, lebendig und ehrlich! Wenn euch unsere Momentaufnahmen & Grafikprodukte gefallen, dann lasst uns herausfinden, ob die Harmonie auch passt, denn das ist wichtig & die Basis für eure Bilder! Wir wollen mehr sein als eure Fotografen. Bevor ihr uns ein Stückchen eures Lebens anvertraut, lasst uns kennenlernen, schreibt & erzählt uns von euren Projekten“.

Mehr Infos

Kontakt:

www.kq-pictures.at

www.kingandqueen.at

