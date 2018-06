Der Grundsatz die die Empfehlung der diplomierte Ernährungstrainerin und Begleiterin von Menschen in schwierigen Lebenssituationen (Burnoutprophylaxe-Trainerin) Sonja Münzker-Pötzlberger ist: Die gesündeste Ernährung ist dann gegeben, wenn der Schwerpunkt der Auswahl der Lebensmittel auf regionalen, saisonalen und biologischen Lebensmittel liegt. Eine Herausforderung in unserer Zeit, wo alle Lebensmittel ständig erhältlich sind.

„Ich war schon lange auf der Suche nach ,guten’ Bioläden und Reformhäusern mit einem regionalen und saisonalen Angebot. So reifte die Idee, selbst einen Laden mit hochwertigen regionalen, saisonalen und biologischem Angebot zu bestücken und auch einen Überschuss an Lebensmittel zu verwerten. Mit diesem Gedanken schwanger, traf ich letzten Herbst Stephan Teix auf seinem legendären Bio-Erlebnishof und erfuhr, dass er einen Betreiber für seinen Bioladen suchte.

Die Chemie stimmte und so gründeten wir mit Mai 2018“, erzählt die Gründerin. Grundnahrungsmittel vom Biohof Teix und aus der Region bestimmen das Sortiment: Obst und Gemüse (saisonal), Brot, Milch und Milchprodukte, Getreide- und Getreideprodukte, Zucker, Öle, Essig usw. Verkauft wird, was am Hof sowie in der Region wächst und verarbeitet wird. Selbst Nährstoffanalysen können im Biohofladen gemacht werden. Getreide kann im Biohofladen gemahlen werden.

