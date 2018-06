Im Juni 2018 eröffneten Stephan Kugler und Michael Schindler das Gasthaus zur Goldenen Rose unter dem Firmennamen „Kugler & Schindler OG“. Die Goldene Rose führt auf eine lange Geschichte in der Zwettler Innenstadt zurück und ist bis heute ein beliebter Treffpunkt am Dreifaltigkeitsplatz.

„Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der Gastronomie, kombiniert mit dem Abschluss der Handelsschule, reifte in den letzten Jahren auch der Wunsch zur Selbständigkeit. Stephan und ich erarbeiteten ein Konzept und stellten fest, dass wir uns mit dem Trend zur Regionalität perfekt identifizieren können“, erzählt der Gründer. Auf dem Weg zum eigenen Lokal stand den Jungunternehmern unter anderem riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich zur Seite. „Auch der Vorpächterin Frau Ladinig bin ich zu größtem Dank verpflichtet, welche das Gasthaus 10 Jahre hervorragend führte und mir wertvolle Tipps gab“, so Michael Schindler.

Neben dem reibungslosen Ablaufs der Gästebetreuung ist den Gründern auch die Gestaltung der Homepage www.goldende-rose.at ein großes Anliegen, die über Menüs und Veranstaltungen informiert. Hier findet man geschichtliches zum Gasthaus, aber auch Hinweise zu regionalen Produkten. Unter dem Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ ist es daher für Stephan Kugler und Michael Schindler wichtig, Produkte aus der Region anzubieten.

Mehr Infos:

Kontakt: www.goldende-rose.at

www.riz-up.at

