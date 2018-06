Wer möchte nicht mal wirklich schöne, professionelle Fotos von sich haben?! Oder der Liebsten/dem Liebsten ein solches Shooting schenken. Gerade in Zeiten von unzähligen mittelklassigen Selfies gewinnen professionelle Fotos wieder an Wert und fallen auch in den sozialen Medien positiv auf! „Für jede Person/jedes Paar nehmen wir uns 1,5 h Zeit, zuerst wird er/sie geschminkt, dann toll ausgeleuchtet und fotografiert und die Auswahl sieht Frau/Mann danach gleich am Monitor, um 3 Lieblingsfotos auszuwählen, diese werden dann später retuschiert und unsere Kunden bekommen sie als A4-Ausdrucke und auch digital übermittelt! Normalerweise sind es Schwarz-Weiß Aufnahmen, die haben eine wunderschöne und bleibende Ausstrahlung“, so Holzer-Horny.

„Wichtig ist uns, dass wir eine angenehme Atmosphäre für unsere KundInnen bieten, damit sie die Scheu vor der Kamera verlieren und tolle Fotos entstehen, auf denen sie sich wirklich gefallen“, so Dietrich.

Mehr Infos:

Kontakt: http://picts.at/index.php/beyoutiful

https://www.picts.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats