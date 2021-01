Daniela Wagner hat in Amstetten die Sunshine Gallery gegründet und vertreibt dort handgemachte Einzelstücke. Markus Groß bietet mit seiner Diamant Facility in Bruck/Leitha komplette Haus- und Gartenbetreuung inklusive Technik. Daniel Kerndler hat sich mit DaSmoker in Melk ein BBQ-Catering aufgebaut. Und Christine Lagger bietet mit „Fuchs und Spatz“ in Neunkirchen Beratung zu Stoffwindeln und Tragetüchern.

Was allen vier Gründern gemeinsam ist: Sie wurden auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit von der NÖ Gründeragentur riz up begleitet. Durchschnittlich drei Jahre können sich Menschen, die sich selbstständig machen wollen, von den Experten dort kostenlos beraten lassen. Alleine 17.000 Beratungen hat das riz up im Jahr 2020 durchgeführt, 5.000 mehr als 2019. Über die Courage, ein eigenes Unternehmen zu gründen, freut sich Landesrat Jochen Danninger besonders. Ein-Personen- und Kleinunternehmen sowie Start ups seien Mutmacher, richtet er den Jungunternehmern aus.

Mit der NÖN kooperiert das riz up übrigens seit zehn Jahren, über 3.000 Gründerporträts wurden seit 2010 publiziert. Die Porträts wird es weiterhin geben; riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt ortet jedenfalls keine Gründungs-Müdigkeit.