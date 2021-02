„Ich habe mein Leben an jeder Ecke auf den Kopf gestellt, hinterfragt und dort verändert, wo ich merkte, dass es „kneift“. So entstanden die 3 Hauptpfeiler des DIZ (Dein Ich im Zentrum) „Vegane Ernährung – Achtsamkeit & Entspannung - Kinesiologie“. Im DIZ zeige ich in meinen Gruppenworkshops wie man sich vollwertig pflanzlich ernähren kann, ohne Nährstoffmängel zu befürchten. Oftmals unterstützt eine Fastenkur alten Ballast „los zu werden“. Meine DIZ-12-Tage-Fastenkur ist so konzipiert, dass sie gut im Alltag integrierbar ist und man neben einer inneren Reinigung auch „nebenbei“ lästige Kilos verliert. Wer gerne in die Tiefe seiner Ernährung eintauchen und sein Essverhalten umstellen möchte, hat die Möglichkeit einer Nährstoffanalyse oder einer begleitenden Ernährungsumstellung. Durch meine weiteren Ausbildungen zur Dipl. Kinesiologin sowie Achtsamkeits- & Entspannungstrainerin kann ich meine Kunden auch auf energetischer & emotionaler Ebene unterstützen.

Kontakt: www.diz-deinichimzentrum.com/

