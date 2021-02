Jeder ist ein Genie! Doch wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. (Albert Einstein)

Mein Name ist Franz Lichtenberger, Gründer und Geschäftsführer von Easy learning Steyr. Aus persönlicher Erfahrung als Vater und meiner mehrjährigen Tätigkeit bei einem privaten Lerninstitut habe ich immer wieder einen großen, unbefriedigten Bedarf an adäquater und individueller außerschulischer Lernunterstützung erkannt und mich nun dazu entschlossen, ein diesen Anforderungen entsprechendes Lerninstitut zu gründen. Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit mit Stärken und auch Schwächen. Leider ist es im regulären Schulbetrieb sehr oft nicht möglich, gezielt auf die Veranlagung des einzelnen Schülers einzugehen. Durch intensive, punktgenaue und zielgerichtete Förderung in familiärer Umgebung wollen wir jedem Schüler Erfolgserlebnisse ermöglichen, die nachhaltig zur Ausbildung eines gesunden Selbstbewusstseins beitragen werden und so den Grundstein für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben setzen.

Wir freuen uns darauf, das Genie in Ihrem Kind zum Vorschein zu bringen.

Mehr Infos:

Kontakt: easylearningsteyr.com

