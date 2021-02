Zuzana Rigova hat sich Ihren Traum eines eigenen Reinigungsunternehmens erfüllt und startet nun voller Elan in das neue Jahr: „Für jeden Menschen sollte sein Zuhause der angenehmste Platz auf der Welt sein. Mit unserer Firma Sauber Profi Service möchten wir dazu beitragen, dass das auch so ist. Wir sind mit ganzem Herzen dabei und richten uns ganz nach den jeweiligen Wünschen unserer Kunden. Wir sind flexibel, genau, pünktlich und verlässlich. Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Egal ob es sich um die Reinigung Ihres Hauses, Wohnung, Fenster, Boden, Stiegen oder Fassaden handelt. Wir sind der richtige Ansprechpartner. Ebenso bieten wir Hausbetreuung sowie eine spezielle Grundreinigung an. Wir freuen uns darauf auch Ihr Zuhause zum angenehmsten Platz für Sie zu machen. Vereinbaren Sie – telefonisch oder auch per E-Mail – einen ersten kostenlosen Besichtigungstermin mit uns.

Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der NÖ Gründeragentur. Egal ob es sich um Beratungen oder Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

