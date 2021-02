Ein kleiner Laden mit guten, ehrlichen und selbstgemachen Produkten war immer schon der Traum von Angela Kaut: „Während des Corona-Lockdowns bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, den Hofladen von Stephan Teix auf seinem Bio-Erlebnishof zu pachten.

Ich habe für mich sehr schnell das Potential dieses urigen und gemütlichen Hofes erkannt, den Hofladen liebevoll umgestaltet und mit wunderbaren, meist Bio- und Regionalprodukten gefüllt. Das frische Gemüse kommt vom Hof, Milchprodukte, Eier, Brot, Teigwaren, Säfte, Marmeladen, Honig, Essig, Öle uvm von regionalen Lieferanten.

Als besondere Schmankerl biete ich – da ich geborene Saalfelderin bin – Pinzgauer Käse, Speck, Gamswürstel usw. in meiner Kühlvitrine an. Auch bin ich sehr stolz, bereits österreichischen Quinoa (Queenoa) vom Wagram und österreichischen Reis in meinem Sortiment zu führen. Weiters gibt es in meinem Hofladen auch biologisches Waschmittel zum Abfüllen (einfach Flasche mitbringen). Biologische, regionale, selbstgemachte und von Kleinproduzenten produzierte Lebensmittel sind wichtig für unsere Ernährung, die Umwelt und ein großer Beitrag für Nachhaltigkeit – das ist meine Philosophie!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/5127872

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!