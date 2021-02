Die Firma Coolergy steht für Kälte – cool – und Energie – ergy und bietet mit Planung, Montage, Service und Wartung Gesamtlösungen in den Bereichen Kälte-Klimatechnik (Klimatisierung von Räumen und Gebäuden, Wärmepumpen, Speiseeisproduktion, Kühl- und Tiefkühlräume, Prozesskühlungen für die Industrie) und Elektrotechnik (PV-Anlagen, Energiespeicher, E-Tankstellen, Anlagen- und Geräteüberprüfungen) an.

„Bei allem, was wir tun, setzen wir auf hochwertige und energieoptimierte Produkte und unterstützen Sie damit optimal Kosten zu sparen. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Transparenz sind für uns wesentlich in der Kundenbeziehung. Wenn es mal wirklich brenzlig ist, erreichen Sie uns auch außerhalb unserer Betriebszeiten Mo-Fr 17-21h, Sa, So, Feiertag 8-15h (Notdienst). Auch ist es für mich eine Herzensangelegenheit zu unterrichten. In österreichweiten Fachkursen gebe ich mein Know-how weiter. Das Beste daran ist, ich bin dadurch selbst immer am Puls der Zeit und von dieser Expertise profitieren auch meine KundInnen“, so Thomas Vyborny.

Mehr Infos:

Kontakt: 0670/551 3301, www.coolergy.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!