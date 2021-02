Epoxidharz in Sekunden von SpeedPox.

Durch das FFG Spin-off Fellowship Programm entdeckte der Chemiker Daniel Grunenberg seine Leidenschaft zum Unternehmertum und gründete im September 2020 die SpeedPox GmbH in Korneuburg. Das Chemie-Startup entwickelt und produziert Epoxidharze. Diese weitverbreitete Kunststoffklasse steckt z.B. in jedem Auto, Flugzeug oder Smartphone. Die Verarbeitung von Epoxidharzen ist aktuell sehr zeitaufwendig und erlaubt nur ein sehr kurzes Verarbeitungsfenster. „Wir haben ein Epoxidharz entwickelt, das auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden selbstständig aushärtet – ganz ohne Ofen und Zeitdruck bei der Verarbeitung. Mithilfe dieser weltweit patentierten Technologie ermöglichen wir Zeit- und Energieeinsparungen von bis zu 99%. Zum Schritt in die Selbstständigkeit haben mich dabei vor allem auch die unzähligen Anfragen aus der Industrie motiviert“, erklärt Grunenberg. Denn SpeedPox arbeitet mit namhaften internationalen Pilotkunden an der Weiterentwicklung und Markteinführung des Harzes. Getreu dem Firmenmotto „reinventing epoxy resins“ möchte das niederösterreichische Startup den weltweiten Markt der Epoxidharze revolutionieren. SpeedPox wird durch aws Preseed gefördert, sowie vom TU Wien i²ncubator und riz-up unterstützt.

Mehr Infos:

Kontakt: www.speedpox.com