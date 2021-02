Engelbert Brückl, Heilmasseur und Qigong Lehrer, eröffnete im März 2020 sein Unternehmen im Weinviertel. „Gesundheit ist für mich das Wichtigste. Meiner Meinung nach setzt sie sich aus einem ausgeglichenen Verhältnis von Ernährung, Entspannung und Bewegung zusammen. Ich bin seit über 10 Jahren als Qigong Lehrer tätig.

Um den Bereich Entspannung noch besser abdecken zu können habe ich die Ausbildung zum Heilmasseur absolviert. Während meiner letzten Anstellung bei Dungl Wien reifte das Bedürfnis in mir, mich selbstständig zu machen. Zwei Wochen nach meiner Eröffnung wurde ich gleich mit der Härte des Unternehmertums konfrontiert (Lockdown).

Doch nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch, so sah ich mich, dank meiner ganzheitlichen, qualitativ hochwertigen Dienstleistung, im Sommer in meiner Entscheidung bestätigt mich selbstständig gemacht zu haben. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, sich wieder bewusst darüber zu werden, dass sie ihr Glück und ihre Gesundheit selbst in der Hand haben. Ich biete hierzu Heilmassagen nach ärztlicher Überweisung und Qigong Unterricht einzeln oder in Gruppen an.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0699 17436966

www.pure-entspannung.at

