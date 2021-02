Nach ihrer Lehre als Verkäuferin und der Karenz ihrer beiden Kinder wollte sich Sandra Brunner beruflich verändern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war bei der Suche nach einer neuen Herausforderung ein entscheidendes Kriterium.

Nach reiflicher Überlegung fiel ihre Wahl auf die Fußpflege und um alles abzurunden machte sie die Diabetische Fußpflege um auch Menschen mit Diabetes und anderen Problemen helfen zu können. „Seit Anfang 2020 biete ich, Sandra Brunner, in der Apotheke in Kirchberg am Wechsel, meine Dienste als selbstständige Fußpflegerin an. Mein Angebot umfasst klassische Fußpflege, erweiterte Fußpflege (für beanspruchte Füße), Maniküre, auf Wunsch mit Lack, künstlicher Nagelersatz und Spangen. Termine können mit mir persönlich oder den Mitarbeitern der Apotheke vereinbart werden. Termine sind zu folgenden Zeiten möglich: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 7.40 – 12.30 Uhr. Gerne vergebe ich auf Anfrage auch Termine an den ersten beiden Samstagen im Monat.

Ich freue mich in meinem Heimatort als Fußpflegerin für Sie da zu sein!

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/65 13 408

www.fusspflegesandra.com

