Nach mehr als 10 Jahren im Grafik-Design-Business, in denen sie sowohl namhafte Institutionen wie die Volksoper Wien als auch kleine EPUs unterstützen durfte, war es für Deborah Hürlimann nun an der Zeit, eine eigene Agentur zu gründen. „Durch die in Wien gesammelten Kontakte im Kultur-, Kreativ- und Businessbereich steht uns ein breites Netzwerk an Freelancern und Dienstleistern zur Verfügung, mit deren Hilfe auch Projekte weit über das Grafik Design hinaus realisiert werden können.

Unser Angebot reicht von der Visitenkarte über das gesamte Corporate Design bis hin zur Entwicklung eines Webauftrittes oder einer Imagebroschüre. Der Fokus bei RAUM3 liegt dabei auf maßgeschneiderten Lösungen, die sich in die jeweilige Unternehmenskultur einfügen.

Wollen Sie dem visuellen Auftritt Ihrer Firma neuen Schwung verleihen? Sind Sie Neugründer und fehlt Ihnen ein professionelles Erscheinungsbild? Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Vorstellungen und Wünschen Gestalt verleihen.

Mehr Infos:

Kontakt: 0670 60 180 30

www.raum3.at | office@raum3.at |

