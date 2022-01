Freude am Lernen wiederfinden mit „AndersLernen Lerntraining“

Die Räumlichkeiten befinden sich am Lerchenfelder Hauptplatz 7 in 3500 Krems an der Donau. Seitdem nehme ich mich individuell und nachhaltig um Lernprobleme jeglicher Art an. Diese können von der Rechenschwäche, Lese-/Rechtschreibschwäche bis hin zur Prüfungsangst sehr vielfältig sein. Das Besondere an meinem Training ist, ich arbeite nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen. KundInnen sind begeistert von den ganzheitlichen Lernmethoden und sie schätzen meine einfühlsame Art.

Als Mittelschullehrerin habe ich die unterschiedlichsten Lernprobleme kennengelernt. Deshalb möchte ich Betroffenen helfen, wieder Spaß am Lernen und an der Schule zu entwickeln. Ich zeige ihnen Wege, wie man nachhaltig mit seinen Lernproblemen umgehen kann. Ganz nach dem Leitsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.lerntraining-haghofer.at

office@lerntraining-haghofer.at

0664/99895200

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: