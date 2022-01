Expertin für berufliche Selbstverwirklichung und Erfolgsbewusstsein

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unsere berufliche Realität nach unseren Stärken und Kompetenzen gestalten können, sodass sie mehr zu uns und unserer Persönlichkeit passt.

Ich begleite meine KlientInnen am Weg zu ihrer beruflichen Verwirklichung. Gemeinsam finden wir heraus, wie das Ziel aussieht und wie sie es erreichen können. „Wir stärken dabei dein berufliches Selbstbewusstsein und lassen deine beste Version die Berufswelt erobern.“

‚Be your greatest version‘ ist mein Leitsatz und der Kern meines Wirkens. Ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, Menschen daran zu erinnern, was alles in ihnen schlummert und nur darauf wartet sich endlich entfalten zu können.

Mehr Infos:

Kontakt: www.michaelazeilinger.com, thinkbig@michaelazeilinger.com

