Die mobile Haarwerkstatt erfüllt Styling- Wünsche

„Das war einer der Gründe, warum ich mich selbständig gemacht habe. Seit September 21 komme ich mobil zu meinen KundInnen nachhause um ihnen ganz entspannt das bieten zu können was sie gerne hätten, egal ob Dauerwelle, Farbe, Strähnen, Schnitt, Kopfhautmassage oder Augenstyling.

Bei den Produkten arbeite ich mit der Firma Londa zusammen und auf Wunsch auch gerne mit Naturprodukten.

Bei mir steht der KundInnenwunsch an erster Stelle, denn egal ob Kind, Jugendliche, Eltern oder Großeltern, alle haben verschiedene Wünsche.

Auf Facebook finden Sie auch immer aktuelle Aktionen oder was sonst so ansteht in der mobilen Haarwerkstatt, denn bei mir tut sich immer was!“

Mehr Infos:

Kontakt: mobilehaarwerkstatt@gmail.com

0660/3276788

