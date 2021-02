Nach 10 Jahren Berufserfahrung in unterschiedlichen psychosozialen Arbeitsfeldern und ihrer Elternkarenz entschied sie sich neu aufzustellen. „Das eigene Gestalten der Rahmenbedingungen sowie die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ließen mich nach einer Beratung bei riz up den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Seit Jänner 2021 bin ich nun als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in St. Pölten und Lilienfeld tätig.

Als Psychotherapeutin begleite ich Menschen in krisenhaften Lebenslagen oder Zeiten der Überforderung. Aber auch der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung kann eine Motivation sein, eine Psychotherapie zu beginnen.

Hilfe zu holen ist nichts, wofür man sich schämen sollte - im Gegenteil! Es bedeutet vielmehr, dass man etwas zur Verbesserung seines Wohlbefindens tut. Sich innerlich kennenzulernen und zu ordnen ist von zentraler Bedeutung, damit sich im Außen etwas bewegen und verändern kann. Das Schöne an der psychotherapeutischen Arbeit ist für mich, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0677 /62 43 97 79

ww.geh-fuehle.at

