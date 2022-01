Bunte Scrunchies für jeden Haartyp

Ich liebe es, neue und kreative Accessoires für Familie, Freunde und mich zu schneidern. Ende des Jahres 2020 traf ich die Entscheidung, meinen eigenen Onlineshop zu starten. Damit habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Stück für Stück entstand aus meinem Hobby eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Seitdem biete ich selbst genähte Scrunchies und Haarbänder online an. Zusätzlich bin ich mit meinem Sortiment auf diversen Märkten vertreten wie z.B. samstags am Wochenmarkt in St. Pölten am Herrenplatz.

Die Stoffe werden von mir im Vorhinein mit großer Sorgfalt ausgewählt. Jedes Produkt wird mit viel Liebe zum Detail von mir selbst genäht. Jeden Monat gibt es eine neue Kollektion mit verschiedenen Scrunchies abgestimmt zur jeweiligen Jahreszeit.

Mehr Infos:

Kontakt: Julia Mayer

Maju made by me

www.majumadebyme.com

maju.madebyme@gmail.com

