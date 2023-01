01/23: Bezirk Bruck KFZ Marcus Graf - Service und Reparaturen aller Kfz

Foto: privat

Die berufliche Karriere von Marcus Graf begann mit der Lehre zum KFZ- Mechaniker in einer Peugeot-Werkstatt in Bruck and der Leitha.

„Nach meiner Ausbildung zog es mich in den Motorsport, wo ich als Mechaniker für Rallye - Fahrzeuge bei Firma Harrach und später bei der Firma Manfred Stohl tätig war. Bei internationalen Einsätzen konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln und meinen Wissenstand stetig erweitern. Nach zehn lehrreichen Jahren zog ich mich aus dem Motorsport zurück. Bei der Firma ARBÖ, wo ich als KFZ-Techniker und Pannenfahret tätig war, konnte ich mein Können aus meinem bisherigen Berufsleben perfektionieren. Nach zwölf Jahren wagte ich dann den Schritt in die Selbständigkeit. Das Arbeiten an Autos ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern meine Leidenschaft & mein allergrößtes Hobby! Meine Dienstleistungen umfassen das Service und Reparaturen aller Art und Marken, Spurvermessung und Einstellung, Klimaanlagenservice und Reparatur sowie Fehlerdiagnose und Umbauarbeiten. Ich freue mich darauf, auch Sie in meiner Werkstatt begrüßen zu dürfen.“ Mehr Infos: Kontakt: 0699 /10683446

