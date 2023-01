„Silvias Hexengartl“ bringt Ihnen die Natur näher

„Unmittelbar um uns herum gibt es unzählige Kräuter, die wir vielseitig einsetzen können; sei es als Nahrungsmittel in der Küche, als Heilmittel bei Beschwerden aller Art oder als vielseitiges Haushaltsmittel.

Zu Hause in meinem Hexen’gartl biete ich immer wieder Führungen an, diese sollen die Teilnehmer/-innen mit der Kräuterwelt vertraut machen und ihre Neugierde nach Kräuterwissen stillen. Darüber hinaus biete ich nicht nur Führungen bei mir, sondern auch Kräuterwanderungen in den umliegenden Wäldern und Wiesen an, sowie auf An-

frage auch gerne bei Ihnen zu Hause im Garten.

Die Wanderungen dauern ca. 1 bis 3 Stunden, ganz individuell nach Wunsch und können telefonisch gebucht werden.

Nebenbei fertige ich auch noch Dekoartikel mit Naturmaterialien an, diese auch gerne nach persönlicher Vorstellung. Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Mehr Infos:

Kontakt: Silvia Appel, Gopprechts 70,

3874 Litschau

0650 753 723 7

FB: Silvias Hexengartl

Insta: silvia_s_hexengart_l

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: