Unverpackt jetzt neu in Herzogenburg

Unverpackt ist genau das, wonach es sich anhört – man kauft Produkte ohne Wegwerf-Verpackung. Und das geht ganz einfach: man nimmt seinen leeren Vorrats-Behälter einfach von zuhause mit.

Beim Einkauf im Unverpackt-Laden füllt man dann sein Glas/seine Box mit der gewünschten Menge an Nudeln, Reis oder Cornflakes, bezahlt, packt sein Glas wieder ein und stellt es zu Hause zurück an seinen Platz. Mit jedem Einkauf schützt man also nicht nur unseren wunderbaren Planeten, weil man ihm Müll erspart, sondern fördert auch die regionalen Betriebe und spart sich selbst Zeit und Geld.

Das Sortiment umfasst neben Lebensmitteln wie Nüssen, Nudeln, Müslis, Gewürzen, Getreide, Tee, Ketchup und Saucen, Naschereien auch diverse Produkte im Bereich Körperpflege, Haushalt, Reinigung, Waschmittel, Küchenaccessoires, Bücher, Geschenkideen u.v.m.

Geöffnet ist der Unverpackt-Laden übrigens täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr.

Mehr Infos:

Kontakt: unverpackt Herzogenburg

Kremserstraße 9, 3130 Herzogenburg

0676 4417485

herzogenburg@unverpacktaustria.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: