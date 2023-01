Tanzschule Wopienka in Klosterneuburg: Antanzen und Wohlfühlen

Christian Wopienka tanzt seit seinem 14. Lebensjahr – seitdem ist das Tanzen aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. „Nie hätte ich als Jugendlicher gedacht, dass das Bewegen zur Musik mein komplettes Leben bestimmt und ich diese Freude und Emotionen zukünftigen Tänzerinnen und Tänzern weitergeben darf!“

Als diplomierter Tanzmeister und ausgebildeter Instruktor für Tanzsport hat sich Christian Wopienka mit seiner Frau Julia auf die Paartänze spezialisiert. Walzer, Boogie, Cha-Cha-Cha, Salsa, Tango, Swing, Foxtrott und viele weitere Tänze werden nahezu täglich in seiner Tanzschule in Klosterneuburg angeboten. Tanzkurse gibt es für Personen jeden Alters: Kids, Teens & Erwachsene finden ihre gewünschten Tanzeinheiten in der neu gegründeten Tanzschule.

„Tanzen hat so viele positive Einflüsse auf Gesundheit, Erscheinungsbild, Koordination, Balance, Körperbeherrschung, Zufriedenheit, Beziehung, und vieles mehr – und das schöne dabei: Jeder kann Tanzen!

Ich freue mich auf viele Tanzbegeisterte, die das für mich schönste Hobby der Welt entdecken wollen!“

Mehr Infos:

Kontakt: +43 664 458 02 25

tanzschule@wopienka.at

www.antanzen.at

