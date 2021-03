Insgesamt über 20 Jahre Berufserfahrung als Installations- und Gebäudetechniker bringen die Jungunternehmer, Klaus Furtner und Stefan Mock, mit in ihr neugegründetes Unternehmen. Aus langjährigen Arbeitskollegen wurden Geschäftspartner. In ihrer Zeit im gemeinsamen Angestelltenverhältnis stellte sich schnell heraus, dass die beiden ein sehr gut eingespieltes Team sind.

Nach reichlicher Überlegung stand fest, dass sie den Schritt in die Selbständigkeit wagen. Im September 2020 war es dann soweit und sie gründeten die Firma F&M Installationstechnik GmbH mit dem Firmensitz in der Gemeinde St. Georgen/Ybbsfelde.

„Die Kundenzufriedenheit ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines Unternehmens. Für uns steht die Qualität, die Schnelligkeit und die Kundenzufriedenheit an erster Stelle“, erzählt der Jungunternehmer Klaus Furtner. „Wir stehen unseren Kunden angefangen von der Planung bis hin zur Wartung mit Rat und Tat zur Seite“, so Stefan Mock. In der Gründungsphase bekamen die frischgebackenen Jungunternehmer hilfreiche Unterstützung durch die riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs.

Mehr Infos:

Kontakt: www.fm-installationstechnik.at

