„Ich mache diese Arbeit seit meinem 5. Lebensjahr. Ich habe in mehreren Firmen, und verschiedenen Branchen gearbeitet. 23 Jahre habe ich als Teppichknüpfer, Reparatur und Waschen gearbeitet. Danach als Goldschmied und Metallschleifer und Polierer in einer Lampenfirma. Aber meine Liebe zur Teppichwäscherei ist geblieben. Und so machte ich mich auf die Suche nach einem passenden Lokal, um den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Nach einem 6-monatigen Umbau, bei dem ich vieles selbst gemacht habe, war es dann so weit und ich konnte mir meinen Traum von einer eigenen Teppichwäscherei erfüllen. Bei mir wird alles händisch gemacht und ich verwende Bio-Reiniger, denn ich reinige auch Antike Teppiche. Neben der Teppichreinigung biete ich auch Teppichreparatur und Polstermöbelreinigung an. Viele der Teppiche sind Unikate, deshalb ist es mir wichtig, dass meine Kunden großes Vertrauen in mich und meine Arbeit haben. Ich freu mich sehr Sie als Kunde begrüßen zu dürfen.“

Mehr Infos:

Kontakt: teppichwascherei-noori.business.site, 0664/9522660, Badener Str. 11a, 2514 Traiskirchen

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!