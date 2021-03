„Der Beweggrund, warum wir uns dafür entschieden haben uns selbstständig zu machen ist die Vielfalt und abwechslungsreiche Arbeit in diesem Beruf. Ein entscheidender Antrieb dafür war auch der älteren Generation bei sämtlichen Arbeiten wie Holzschneiden und diversen anderen Außen-Arbeiten ein bisschen unter die Arme zu greifen.

Meine beiden Mitgründer waren damals noch im Angestelltenverhältnis. Umfangreiche Unterstützung bei unserem Schritt in die Selbstständigkeit holten wir uns von riz up Berater Ing. Peter Hahn von der riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs.

Nach langen Gesprächen entschieden wir uns, uns auf Holzschlägerung und Holzrückung zu spezialisieren. Ein zweites wichtiges Angebot möchten wir der älteren Generation widmen: alles rund ums Holz: Holzschlägerung, Holzrückung und auch Holzlieferungen übernehmen wir gerne bei Bedarf. Unsere oberste Priorität ist die Zufriedenheit unserer Kunden.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/5438971,

holzschlgerungwinter71@yahoo.com

