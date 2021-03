Die Leidenschaft für den Werkstoff Holz lernte Mst. Matthias Neuwirth bereits in den Kinderschuhen durch seine beiden Großväter kennen und lieben. Diese wurde bis zur fertigen Gesellenausbildung noch weiter vertieft. Das genaue und kundenorientierte Arbeiten lag ihm bereits während seiner Gesellenzeit am Herzen. Aus dieser Intention wurde die Idee zur Selbstständigkeit geboren. Im Frühjahr 2020 erfolgte die Meisterprüfung. Nun ist in seinem Betrieb „Tischlerei Matthias Neuwirth“ von der Planung bis zur Montage alles möglich. Durch den lokalen Firmensitz und den engen Kontakt zu den Waldbesitzern kann auf Kundenwunsch die Herkunft des Werkstücks nachvollzogen werden. Das Angebot der Tischlerei reicht von Planung, Inneneinrichtung, Innentüren, Fußböden, Stufenverkleidungen, Montagearbeiten, Terrassenböden, Gartenzäune bis zum Innenausbau. Je nach Kundenwunsch können nach einem Gespräch auch andere Arbeiten angeboten werden. Der junge Tischlermeister würde Sie gerne zu einem Beratungsgespräch begrüßen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mehr Infos:

Kontakt: Altmanns 60, 3860 Heidenreichstein, 0660 16 71 258

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

