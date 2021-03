Als geprüfte Trage- und Stoffwindelberaterin unterstützt Christine Lagger junge Eltern während der Schwangerschaft und nach der Geburt bei der Wahl des für sie richtigen Trage- und Wickelsystems. In einer persönlichen Beratung werden verschiedene Systeme vorgestellt, zusammen eingeübt und offene Fragen geklärt.

Nach der Geburt ihrer Tochter entschied sich die Gründerin für einen beruflichen Neuanfang: „Wir haben unsere Tochter von Anfang an mit Stoffwindeln gewickelt und sie viel im Tragetuch und in Tragehilfen getragen. Auch wenn die Windeln und das Tragen langsam weniger werden, bleibt die Begeisterung dafür. Ich freue mich sehr, meine gesammelte Erfahrung an andere Eltern weitergeben zu können und sie in diesen Bereichen zu unterstützen.“ Einen großen Dank möchte sie an riz up Beraterin Karin Zoubek-Schleinzer aussprechen: „Sie war für mich eine große Unterstützung.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.fuchsundspatz.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!