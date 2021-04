„Alles was ich mit Begeisterung tue, mache ich auch gut!“ Dieses Motto zieht sich bei Fußpflegerin Andrea Pomberger wie ein roter Faden durch ihr ausführliches Behandlungsprogramm in ihrer geschmackvoll eingerichteten Praxis in St. Aegyd am Neuwalde. Viele Jahre in einem medizinischen Beruf tätig, wurde die Arbeit mit und am Patienten zu ihrer Berufung. Der Wunsch sich selbstständig zu machen führte dann schnell zur Fußpflege.

Nach 2-jähriger Berufsausbildung an der Landesberufsschule in St. Pölten und Abschluss mit Auszeichnung verbunden mit einer umfassenden praktischen Ausbildung als Lehrling in einer diabetischen Fußpflegepraxis absolvierte sie anschließend die Lehrabschlussprüfung. Nach einer Anstellung als Fußpflegerin erfolgte die Befähigungsprüfung für das Gewerbe Fußpflege mit Auszeichnung des praktischen Moduls.

Neben der klassischen Fußpflege bietet Andrea Pomberger auch Behandlungen von Hühneraugen und eingewachsenen Nägeln, Nagelpilz und diabetischen Füßen, Nagelorthopädie, Nagelprothetik, Gel-Nägel und Haarentfernung, Fußmassage sowie Beratung und Verkauf von Pflegeprodukten- dermatologisch getestet und parabenfrei. Die Einhaltung höchster Hygienestandards ist gewährleistet.

Mehr Infos:

Kontakt: Fußpflege Komfort,

Kirchenplatz 7, 3193 St.Aegyd, Tel.: 02768 20285

